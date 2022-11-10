Рубль может протестировать отметку 60 руб./$1 в рамках ноябрьского налогового периода - "Открытие Инвестиции"

Рубль может протестировать отметку 60 руб./$1 в рамках ноябрьского налогового периода, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Рубль в среду заметно подешевел против основных конкурентов: доллара, евро и китайского юаня. Мы указывали в комментариях, что в ноябре расширения диапазона колебаний USD/RUB. Именно это мы сейчас и наблюдаем. В целом курс близок к равновесному значению, но может снова попытаться уйти выше 62 руб./$1. Тем не менее, мы по-прежнему полагаем, что восходящий импульс выше 62 руб./$1 задохнётся, и рубль в рамках ноябрьского налогового периода может протестировать 60 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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