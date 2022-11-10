Нефть, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $90-93/барр. в ближайшие дни - ПСБ

Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться под умеренным давлением в диапазоне $90-93 за баррель в ближайшие торговые сессии, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

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