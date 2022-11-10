"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Аналитики "Солид Брокер" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка на фоне позитивной финансовой отчетности банка, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Сбербанк впервые с начала кризиса раскрыл финансовые результаты. По итогам десяти месяцев Сбер восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд руб., а в октябре банк заработал 122,8 млрд руб. Бизнес показывает хороший рост: розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный - вырос на 11,9% без учета валютной переоценки. По словам Германа Грефа, "несмотря на все вызовы текущего периода", банку удалось добиться стабилизации качества кредитного портфеля. Греф отметил, что банк "с запасом" соблюдает требования по достаточности капитала и не использует никакие послабления Банка России для кредитных организаций", - пишут эксперты.

На их взгляд, для Сбербанка это очень позитивные новости. Как правило, прибыль по РСБУ была близко к значениям по МСФО, подчеркивается в комментарии, однако с учетом деконсолидации дочек и особенностей учета в этом году прибыли могут различаться. Тем не менее, банк уже в прибыли с начала года, а сам год должен закрыть, по оценкам "Солид Брокер", с прибылью около 300 млрд. рублей.

"Остальные показатели приходят к докризисным уровням, а значит, уже в 2023г есть все шансы показать значительное восстановление вплоть до 1 трлн рублей чистой прибыли. Мы по-прежнему рекомендуем покупать акции Сбербанка и сохраняем эту бумагу в топе наших инвестидей", - резюмируют стратеги инвесткомпании.

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