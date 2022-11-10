Котировки нефти могут снизиться до $91/барр. в четверг - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут снизиться до уровня $91 за баррель на торгах в четверг, полагают аналитики Sber CIB.

Рубль продолжает дешеветь в четверг утром из-за низкой ликвидности на рынке, констатируют эксперты инвестбанка. Дальнейшая динамика нацвалюты, по их мнению, будет зависеть от данных по инфляции в США. "Если базовая инфляция, как и в предыдущие два месяца, составит 0,6%, рынок будет ждать более активного повышения ставки ФРС. Это спровоцирует глобальный рост доллара и ослабление рубля - до 62 руб./$1. Если же инфляция в США существенно замедлится, глобальное укрепление доллара приостановится, а рубль в этом случае вернется к 61 руб./$1", - указывают аналитики в комментарии.

"Минфин резко поменял тактику на аукционах ОФЗ, прошедших в среду. Ведомство отклонило большую часть заявок и не предоставило премии к уровням вторичного рынка. В результате доходности ОФЗ снизились на 1-15 б.п. После закрытия торгов вышла новость о замедлении недельной инфляции до 0,01% с 0,07% неделей ранее. В связи с этим в четверг доходности могут снизиться еще на несколько базисных пунктов. Однако потенциал их дальнейшего снижения невелик, поскольку сохраняется высокая неопределенность относительно ситуации на первичном рынке", - отмечают в инвестбанке.

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