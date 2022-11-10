Восстановительный рост цен ОФЗ может продолжиться - ПСБ

Замедление инфляции и сокращение Минфином РФ премии при размещении нового госдолга формируют позитивный фон для рынка ОФЗ, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность ОФЗ срочностью более 3 лет снизилась в среду на 5 - 16 б.п., короткие ОФЗ торговались около ранее достигнутых уровней, - отмечает эксперт. - Ожидания размещения большого объема нового госдолга с широкой премией к вторичному рынку не оправдались. Минфин в среду разместил ОФЗ на 42 млрд рублей по номиналу (на прошлой неделе -167 млрд руб.). При большом спросе на классический выпуск ОФЗ-ПД 26237 в объеме 308 млрд руб. Минфин удовлетворил заявки лишь на 16,2 млрд руб. Доходность по цене отсечения составила 10,31%, что не предполагало премии к вторичному рынку. Во вторник торги по бумаге закрылись на уровне 10,35%, а доходность по средневзвешенной цене удовлетворенных заявок составила 10,18%, что на 17 б.п. ниже закрытия во вторник. В итоге на вторичном рынке цена ОФЗ-ПД 26237 выросла, потянув за собой и остальные выпуски".

Аналитик банка напоминает, что в ноябре-декабре предстоит погашение гособлигаций на 562 млрд руб. Монастыршин допускает, что с учетом ожидаемого дефицита бюджета и плановых погашений ОФЗ, в ближайшее время Минфин вероятно продолжит размещать новый госдолг с перевесом в пользу флоатеров, пользующихся наибольшим спросом инвесторов.

"Возврат к традиционной премии до 10 б.п. по доходности при размещении классических ОФЗ снизит давление нового госдолга на вторичный рынок облигаций. На фоне замедления инфляции восстановительный рост цен ОФЗ в четверг может продолжиться. Если Минфин РФ продолжит тактику консервативного размещения нового госдолга, то доходность 10-летних ОФЗ в ближайшие недели может вернуться к 10% годовых", - прогнозирует эксперт ПСБ.

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