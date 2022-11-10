Рублю нужны новые импульсы для направленного движения - BCS Express

Валютной паре доллар/рубль нужны новые импульсы для направленного движения, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Российский рубль не смог удержать завоевания вторника и уже в среду принципиальный уровень в 61 руб./$1 перешел под контроль игроков на укрепление доллара. Помимо общего восстановление глобального доллара, на позиции рубля повлияло падение сырьевых контрактов, хотя во многом данные факторы взаимосвязаны. А в отдаленной перспективе по-прежнему видим тенденции сужения темпа роста экспорта при восполнении импорта, что сулит в ближайший месяц тягу пары USD/RUB к 65 руб./$1. Пока волатильность на валютном рынке все-таки пониженная, и для направленного хода этого недостаточно. Ждем импульс, а в четверг инвалюты еще могут прибавить в цене", - пишет аналитик инвесткомпании.

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