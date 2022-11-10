Вероятен рост спроса на вторичном рынке ОФЗ в четверг - Инвестбанк Синара

Весьма вероятно, что инвесторы могут оценить итоги аукционов Минфина в среду как окончание практики предоставления высоких премий и вернуться к покупкам на вторичном рынке, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Рынок ОФЗ отреагировал снижением доходностей на итоги аукционов, где Минфин не стал давать заметных премий ко вторичному рынку и разместил бумаги на 42 млрд руб. при общем спросе 537 млрд руб. Наибольшее снижение пришлось на участок от четырех до семи лет, где доходности опустились на 8-16 б. п. до 9-10,19% годовых. Спрос, не удовлетворенный на аукционе по размещению бумаг с фиксированным купоном, вылился на вторичный рынок, в итоге облигации серии 26237 стали лидером по оборотам, а их доходность снизилась на 16 б. п. до 10,19% годовых. Весьма вероятно, что инвесторы могут оценить итоги вчерашних аукционов как окончание практики предоставления высоких премий и вернуться к покупкам на вторичном рынке", - пишет эксперт.

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