Цены рублевых корпбондов в четверг сохранят умеренную и маловыразительную динамику

Москва. 10 ноября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг сохранят умеренную и маловыразительную динамику на фоне негативных сигналов с мировых рынков капитала и просевшей нефти, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций снизились на 2-2,5% во главе с Nasdaq из-за слабых квартальных отчетностей компаний, в ожидании подведения итогов выборов в Конгресс США, а также публикации свежих данных об инфляции в четверг.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил в среду, что Федеральная резервная система не должна прекращать повышение процентных ставок из-за боязни рецессии. "Если мы отступим из-за страха перед экономическим спадом, инфляция вернется еще сильнее и потребует еще больших шагов", - заявил он.

Президент США Джо Байден сообщил, что республиканцы на промежуточных выборах не смогли одержать разгромную победу, и заявил о готовности работать с ними.

"Американский народ высказался, это показывает, что демократия - это мы. Мы еще не знаем всех результатов (...), но мы знаем, что в то время, как пресса и эксперты предсказывают гигантскую "красную" (республиканскую - ИФ) волну, этого не произошло", - сказал он, выступая в Белом доме.

"Мы потеряли меньше демократических мест в палате представителей, чем любой президент-демократ в ходе промежуточных выборов в последние 40 лет", - отметил он. При этом Байден подчеркнул, что "вне зависимости от окончательных результатов выборов готов работать с коллегами-республиканцами".

Также он заверил, что не считает нужным менять свою программу реформ, даже если конгресс перейдет под контроль республиканцев. Байден выразил готовность сотрудничать с конгрессменами от этой партии.

Согласно предварительным данным, которые приводит агентство Bloomberg, республиканцы уже получили 207 мест в Палате представителей из необходимых 218 мест при 184 местах у демократов. На выборах в Сенат обе партии на данный момент получают по 48 мест.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Инвесторы ждут публикации Минтруда США в 16:30 МСК данных о динамике потребительских цен в октябре. Аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в минувшем месяце замедлились до 8% по сравнению с 8,2% в сентябре.

На нефтяном рынке цены утром в четверг остаются под давлением на данных об увеличении запасов сырья в США, а также сигналах расширения карантинных ограничений в Китае.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:38 МСК составила $92,51 за баррель (-0,2% и -2,8% в среду), декабрьская цена WTI - $85,64 за баррель (-0,2% и -3,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,92 млн баррелей (ожидался рост на 0,25 млн), запасы бензина снизились на 900 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1,45 млн), дистиллятов - на 521 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 0,5 млн).

Китай вводит карантинные меры в ряде крупных городов, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19 в стране до максимального за шесть месяцев уровня, сообщает агентство Bloomberg. В частности, ограничения затронули город Чунцин с населением более 32 млн человек, который столкнулся с самым резким ростом заражений более чем за год.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду сократилась почти вдвое по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась в области средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,138 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,227 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную и умеренную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 ноября снизился на 0,02% и составил 109,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день всего 0,004%, составив 814,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Совкомбанк-БО-П04" (-0,26%), "ГТЛК-002Р-01-боб" (-0,25%) и "ГазпромКапитал-БО-001Р-03" (-0,23%), а в лидерах роста - облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,48%), "ВЭБ.РФ-001Р-18-об" (+0,48%) и "Северсталь БО-06" (+0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Интерлизинг" 10 ноября с 11:00 до 15:00 проведет сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-04. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб., объем выпуска не раскрывается. Ориентир ставки 1-го купона выпуска установлен на уровне не выше 12,35% годовых, ему соответствует доходность не выше 12,75% годовых. Для выпуска предусмотрены квартальные купоны. Запланирована амортизация: по 16,5% номинальной стоимости бондов будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% - в дату выплаты 12-го купона. Техразмещение запланировано на 15 ноября.

"Газпром Капитал" 11 ноября планирует собрать заявки на 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-07 объемом от 20 млрд руб. Ориентир доходности - премия 100 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Предусмотрены полугодовые купоны.

ГК "Автодор" 15 ноября начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии 003Р-01 объемом 35 млрд рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей - РФ в лице Минфина РФ. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 3% годовых. Облигации будут размещаться в рамках программы серии 003Р объемом до 150 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "О''Кей финанс" установило ставку 1-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 8,5 млрд руб. на уровне 11,5% годовых. По займу предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) и АО "Доринда" с исполнением через 3,5 года. Данный выпуск - первая эмиссия в рамках программы бондов компании объемом до 50 млрд руб., зарегистрированной "Московской биржей" в декабре 2021 года. Техразмещение выпуска запланировано на 14 ноября.

ФПК "Гарант-инвест" установила ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 14,50-14,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 15,31-15,59% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск запланирован на ноябрь.

ООО "Сфера финансов" (прежнее название "Держава-платформа") установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-01Р-02 на уровне 8% годовых, по бондам серии БО-01Р-03 - в размере 7% годовых. Компания в октябре 2018 года разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей. В августе и декабре 2019 года эмитент доразместил выпуск еще на 1 млрд рублей, таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1,25 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8% годовых. Выпуск облигаций серии БО-01Р-03 объемом 250 млн рублей был размещен в ноябре 2018 года. Ставка текущего купона - 7% годовых. Срок обращения бондов обоих выпусков - 14,5 лет. По займам предстоят оферты с исполнением 22 ноября.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 37-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 55-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых. Компания завершила размещение 5-летних биржевых бондов серии БО-П01 объемом 100 млн руб. в декабре 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Купоны ежемесячные.

ООО "Энергоника" выкупило по оферте 2 тыс. 350 облигаций серии 001P-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 50 млн руб., номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Таким образом, компания выкупила 4,7% эмиссии. Пятилетний выпуск был размещен в августе 2020 года по ставке 15% годовых.