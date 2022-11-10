Цена акций Северстали может снизиться до 700 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятно снижение цены акций "Северстали" до уровня в 700 рублей за штуку, считает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

"Мы считаем, что цена акций "Северстали" слишком высоко "забралась", всего лишь на операционных результатах за III квартал 2022 года. Котировки эмитента выросли со "дна"(без отката) более чем на 45%. При этом факторы, оказывающие давление на маржу компании, сохранились. Нарушение логистических поставок, закрытие традиционных рынков сбыта из-за санкций и усиление конкуренции на внутреннем рынке приведут к росту операционных расходов и снижению маржинальности бизнеса. Кроме того, давление на финансовые показатели оказывают крепкий рубль и снижение цен на сталь на фоне развивающейся рецессии в Европе и США. В связи вышеперечисленным мы ожидаем снижения котировок металлурга в район 700 руб. Технически цена акции "Северстали" вновь закрепилась ниже уровня в 800 рублей после формирования двойной вершины. "Стоп" целесообразно ставить за вершину около 840 рублей", - пишет эксперт в обзоре.

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