Рубль инерционно может протестировать снизу вверх уровень 62 руб./$1 в четверг - ПСБ

Пара доллар/рубль инерционно может протестировать снизу вверх уровень 62 руб./$1 на торгах в четверг, однако к окончанию сессии вернется, скорее всего, к значениям открытия дня, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Ключевым драйвером некоторого ослабления позиций рубля в среду выступила резкая техническая коррекция нефтяных котировок. Отметим, что объемы торгов долларом с расчетами "завтра" остаются без изменений четвертый день подряд. Мы также считаем, что на данный момент задают траекторию торгов спекулянты, ввиду чего волатильность на рынке остается довольно низкой. Заметим, что доллар дорожал как к валютам развивающихся, так и развитых стран - пара доллар/рубль двигалась в рамках глобального тренда, - пишет эксперт. - На утро четверга доллар продолжает дорожать к рублю. Дополнительное давление на национальную валюту оказывает статистика по инфляции в России, вышедшая заметно ниже ожиданий (12,6% г/г) - это может отразиться на решении ключевой ставки ЦБ РФ на предстоящем заседании".

"Мы полагаем, что пара доллар/рубль инерционно может протестировать отметку 62 руб./$1 в четверг, однако к окончанию торгов вернется, скорее всего, к значениям открытия. В центре внимания инвесторов будут данные по инфляции США, которые, по нашему мнению, совпадут с консенсусом - 8,0% г/г. В таком случае доллар может чуть ослабить свои позиции по отношению к евро и, как следствие, к рублю", - указывает Жильников.

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