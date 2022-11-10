Текущая волна снижения нефтяных цен, возможно, близка к завершению - BCS Express

Текущая волна снижения нефтяных котировок, возможно, близка к завершению, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Цены на нефть в среду ускорили снижение на фоне неожиданного роста добычи в США и опасений, что рост числа случаев COVID-19 в Китае приведет к новым карантинам и отсутствию прогресса в смягчении политики "нулевой терпимости". Уровень спроса на топливо в США остается высоким, признаки рецессии в этой сфере пока не наблюдаются. Страны ОПЕК в этом месяце сокращают добычу, а в декабре может упасть российская добыча из-за эмбарго в ЕС и сопутствующих санкций. Все это склоняет в пользу мнения, что волна снижения цен близка к завершению", - пишет эксперт.

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