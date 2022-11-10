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Brent - $92,67 за баррель

Фондовые индексы США упали на 2-2,5% по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран АТР снижаются в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг.

Американские фондовые индексы снизились в среду, в том числе из-за слабых квартальных отчетностей компаний.

Кроме того, инвесторы ждут подведения итогов выборов в Конгресс США, а также публикации свежих данных об инфляции в четверг.

Аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в октябре замедлились до 8% по сравнению с 8,2% месяцем ранее.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил в среду, что Федеральная резервная система не должна прекращать повышение процентных ставок из-за боязни рецессии. "Если мы отступим из-за страха перед экономическим спадом, инфляция вернется еще сильнее и потребует еще больших шагов", - заявил он.

Цена акций Walt Disney Co. (SPB: DIS) рухнула на 13,2% по итогам торгов. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа зафиксировала более слабые, чем ожидалось, показатели чистой прибыли и выручки в четвертом финансовом квартале (завершился 1 октября). Также она спрогнозировала замедление роста продаж в начавшемся фингоду.

Стоимость бумаг News Corp. (SPB: NWS) упала на 5,4%. Чистая прибыль медиакомпании сократилась на 80% в прошедшем квартале, в том числе из-за слабых результатов книгоиздательского бизнеса.

Котировки акций AMC Entertainment (SPB: AMC) снизилась на 7,7%. Оператор сети кинотеатров отчитался о чистом убытке двенадцатый квартал подряд, хотя его выручка в июле-сентябре превысила ожидания аналитиков.

Стоимость Tesla (SPB: TSLA) уменьшилась на 7,2% - до минимума почти за два года. Миллиардер Илон Маск сообщил о продаже около 19,5 млн акций основанной им компании на общую сумму около $4 млрд за последние три торговых дня. Он начал распродавать бумаги спустя неделю после закрытия сделки по покупке Twitter.

Сланцевый производитель Occidental Petroleum (SPB: OXY) в третьем квартале увеличил чистую прибыль в четыре раза, выручка выросла сильнее ожиданий. Между тем скорректированная прибыль оказалась хуже консенсус-прогноза, в результате чего акции компании подешевели на 9,2%.

Производитель электромобилей Lucid Group Inc. увеличил чистый убыток в третьем квартале сильнее прогнозов рынка и объявил о размещении новых акций на сумму около $1,5 млрд. Котировки бумаг компании рухнули на 17%.

Помимо этого, подешевели акции таких крупных технологических компаний, как Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 3,3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 4,3% и Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 5,7%, которые потянули за собой вниз индекс Nasdaq.

Между тем котировки акций Meta Platforms Inc. (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) взлетели на 5,2%. Компания официально объявила об увольнении свыше 13 тыс. сотрудников, или 11% штата, в рамках программы по сокращению расходов. При этом она понизила прогноз расходов на 2023 год до $94-100 млрд с ранее ожидавшихся $96-101 млрд.

Dow Jones Industrial Average в среду уменьшился на 646,89 пункта (1,95%) - до 32513,94 пункта.

Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса помимо Walt Disney стали акции Chevron Corp. (SPB: CVX) и Dow Inc. (SPB: DOW), подешевевшие на 4%, а также Visa Inc. (SPB: V) и Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) - на 3,7%. Из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, выросла цена бумаг только Merck & Co. (SPB: MRK) - на 0,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 79,54 пункта (2,08%), составив 3748,57 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии упал на 263,02 пункта (2,48%), завершив день на отметке 10353,17 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в четверг вслед за американским фондовым рынком.

Инвесторы ждут данных о динамике потребительских цен в Штатах в октябре, которые Минтруда США обнародует в 16:30 МСК в четверг. Аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в минувшем месяце замедлились до 8% по сравнению с 8,2% в сентябре.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:18 МСК уменьшилось на 1%.

Наиболее существенное снижение среди компонентов индикатора демонстрируют котировки акций производителя промышленного оборудования Kubota Corp. (-6,7%), сталелитейной Kobe Steel Ltd. (-6,6%) и производителя шин Yokohama Rubber Co. Ltd. (-6,1%).

Бумаги Honda Motor Co. дешевеют на 4,2%. Японский производитель транспортных средств накануне отчитался об увеличении чистой прибыли на 14% во втором квартале 2023 финансового года, однако показатель не оправдал ожиданий аналитиков.

Акции Nissan Motor Co. опускаются на 0,1%. Японский автопроизводитель во втором финансовом квартале сократил чистую прибыль в три раза из-за списаний в связи с уходом из России.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК уменьшился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%.

Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. (-6,5%) и BYD Co. Ltd. (-4,6%), а также Shenzhou International Group Holdings Ltd. (-4,7%), которая занимается производством и продажей трикотажных изделий.

Кроме того, бумаги Tencent (SPB: 700) Holdings Ltd. подешевели на 2,2%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) Group - на 4%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК потерял 0,5%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 2,1%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor увеличилась на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,5%.

Инфляционные ожидания в Австралии выросли до 6% в ноябре по сравнению с 5,4% месяцем ранее, свидетельствуют данные Института Мельбурна. Рост был отмечен впервые с июня.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшились на 1,5% и 0,3% соответственно.

Цены на нефть стабильны в четверг после резкого снижения накануне на данных об увеличении запасов в США, а также сигналах расширения карантинных ограничений в Китае.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,92 млн баррелей - до 440,76 млн баррелей, показал еженедельный доклад министерства энергетики. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов лишь на 250 тыс. баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск в четверг составляет $92,67 за баррель, что на $0,02 (0,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,71 (2,8%), до $92,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,06 (0,07%), до $85,77 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $3,08 (3,5%), до $85,83 за баррель.

Китай вводит карантинные меры в ряде крупных городов, включая Пекин, на фоне скачка заболеваемости COVID-19 в стране до максимального за шесть месяцев уровня, сообщает агентство Bloomberg. В частности, ограничения затронули город Чунцин с населением более 32 млн человек, который столкнулся с самым резким ростом заражений более чем за год.

"Трейдеры были неправы, рассчитывая на возможность смягчения карантинных ограничений в Китае, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Ухудшение ситуации в КНР возвращает опасения относительно спада в экономике и снижения спроса на нефть на первый план".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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