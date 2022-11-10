Краткосрочные перспективы индекса Мосбиржи нейтральны - BCS Express

Краткосрочные перспективы индекса Мосбиржи нейтральны, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"После достижения зоны сопротивления 2200-2250 пунктов по индексу Мосбиржи рынок начал тормозить, а в среду мы увидели коррекцию. Локальная волна снижения пока не указывает на слом общей восходящей тенденции последних недель, однако индекс может просто на время уйти в фазу широкой консолидации, - указывает аналитик инвестиционной компании. - В сложившейся ситуации переходим в состояние ожидания пробоя двух ключевых уровней. Снизу выделяем область 2070-2090 пунктов. В случае спуска ниже этих отметок техническая картина и общий рыночный сентимент существенно ухудшатся. В то же время сверху по-прежнему вся область 2200-2250 пунктов выступает важным техническим препятствием. В случае его преодоления цели сместятся к еще более сильным уровням сопротивления 2340-2380 пунктов. Здесь проходит верхняя граница большого нисходящего канала, сформированного еще в марте".

Также Карпунин отмечает, что важным фактором поддержки всего рынка в среднесрочной перспективе могут выступить ожидания дивидендов нефтяников в декабре-январе, а также их последующее реинвестирование.

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