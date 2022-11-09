Рынок акций РФ просел ниже 2170п по индексу Мосбиржи вслед за миром, выросли золотодобытчики

Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ в среду снизился вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent откатилась ниже $94 за баррель) из-за опасений по поводу спроса из Китая, а также в ожидании итогов предварительных выборов в Конгресс США. Индекс Мосбиржи откатился ниже отметки 2170 пунктов во главе с бумагами металлургов, при этом выросли акции золотодобытчиков, выступившие в качестве защитных активов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2166,56 пункта (-1,8%), индекс РТС - 1113,93 пункта (-2,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,4%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 61,29 рубля (+0,3 рубля).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-4,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,4% и -2,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,7%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), "Московской биржи" (-2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,2% и -2,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%).

Акции "Татнефти" отыграли часть дневных потерь после известий, что совет директоров компании 15 ноября рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров, а также о рекомендациях ему о размере дивидендов за 9 месяцев 2022 года.

Как сообщалось, по итогам 9 месяцев "Татнефть" получила 184 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в полтора раза превосходит результат аналогичного периода прошлого года. Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше. По итогам первого полугодия 2022 года компания выплатила по 32,71 рубля на бумагу каждого вида (суммарно порядка 76,1 млрд рублей - половину чистой прибыли по РСБУ за период).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%).

Как отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, после промежуточных выборов в Конгресс США можно ожидать обновления Палаты представителей (435 мест) и трети Сената (35 мест из 100). По предварительным данным, республиканцы ожидаемо лидируют в Палате представителей (по данным Reuters, они набирают пока 198 мест против 173 у демократов, для контроля необходимо 218 мест).

Таким образом, демократы, скорее всего, потеряют контролирующее большинство в нижней палате. С итогами выборов в Сенат ситуация пока менее определенная - партии набирают примерно одинаковое число голосов. Но пока отрыв республиканцев от демократов даже в Палате представителей не так уж и велик, то есть ожидания их убедительной победы, так называемой "красной волны" (на контрасте с "синей волной" на выборах 2020 года), могут оказаться преувеличенными.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ просел на фоне ухудшения внешних настроений и отката нефти от недельных максимумов, поскольку не нашли подтверждения ожидания, что Китай готов смягчить свою политику "нулевой терпимости" к COVID-19. Лучше рынка выглядели акции золотодобытчиков, отыгрывавших рост цен на золото.

Инвесторы ожидают итогов промежуточных выборов в Конгресс США и сохраняют выжидательную позицию перед публикацией в четверг октябрьского индекса потребительских цен (ИПЦ) в США. Инфляционные маркеры являются одними из опорных для определения вектора денежно-кредитной политики ФРС.

В четверг индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Лящук, акции "НОВАТЭКа" оказались среди лидеров снижения на фоне новостей о том, что бюджетный комитет Госдумы одобрил повышение налога на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%. В секторе лучше рынка были акции "Татнефти", которая сообщила о рассмотрении 15 ноября вопроса о дивидендах за 9 месяцев 2022 года. В финансовом секторе обыкновенные акции Сбера (128,29 рубля) пытались удержаться вблизи отметки 130 руб. на фоне новостей о том, что банк не фиксирует ухудшения качества розничного кредитного портфеля.

Российские акции остаются привлекательным с точки зрения дивидендов, поэтому коррекция может восприниматься участниками рынка как возможность для новых покупок. Вместе с тем ухудшение ситуации на внешних фондовых площадках сдерживает рост российского рынка. Таким образом, во второй половине недели индекс МосБиржи может консолидироваться около уровня 2200 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть акции "ЛУКОЙЛа" из-за высокой дивидендной доходности на уровне 17% годовых, а также акции Сбера на ожиданиях улучшения показателей бизнеса банка, полагает Лящук.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон явно не способствует росту российских акций. В Китае растет заболеваемость коронавирусом, а вслед за этим вводятся все новые карантинные меры. Нефть под давлением на фоне статистики существенного роста коммерческих запасов в США. Предварительные итоги промежуточных выборов в американский Конгресс пока не отдают однозначного предпочтения республиканцам, хотя сами выборы проходят с многочисленными сбоями и скандалами. В случае очередной победы демократов можно ожидать очередной волны давления на РФ.

Акции "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,9%) подешевели третий день подряд, несмотря на попытки отскока. Акции "НОВАТЭКа" просели на новостях об одобрении повышения налога на прибыль для поставщиков СПГ.

Индекс МосБиржи оказался ниже 100-дневной скользящей (около 2181,1 пункта), что вызвало дальнейшее снижение в сторону 50-дневной скользящей, которая располагается около 2165,9 пункта. Если же и линия поддержки 50-дневной скользящей не устоит, то рынок ждет новая волна падения, полагает аналитик.

Чем больше голосов подсчитано на американских промежуточных выборах, тем яснее становится, что никаких политических и экономических изменений не предвидится. Демократы, судя по всему, сохранят за собой Сенат и даже могут сохранить большинство в Палате представителей, если 90% почтовых голосов будет подано за них, как на выборах президента в 2020 году. Соответственно, надежды инвесторов на более дружественную политику властей в отношении бизнеса не оправдываются, а исследования банков и результаты опросов на выходе можно уже не учитывать в будущем анализе ситуации. Следующим ключевым моментом для рынка станет статистика по потребительской инфляции за октябрь, которая будет опубликована в четверг, 10 ноября, напомнил Кочетков.

В среду в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,2%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,4%) и Штаты (индексы теряют 0,6-1,1%).

Давление на рынки оказывает ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае, усиливающее опасения по поводу потенциальных новых локдаунов в стране, пишет Trading Economics.

Темпы инфляции в Китае в октябре замедлились до минимального уровня с мая текущего года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 2,8% в сентябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста до 2,4%, по данным Trading Economics.

Также инвесторы ожидают итогов промежуточных выборов в Конгресс США.

Для определения победителя на принципиально важных для республиканцев и демократов выборах сенатора США от штата Джорджия, вероятно, потребуется второй тур, сообщает в среду Fox News. Телеканал указывает, что, по законам штата, если на выборах в Сенат ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то следует провести второй тур. Выборы в Джорджии играют ключевую роль, так как именно там может определиться, какая партия получит большинство в Сенате. Пока у республиканцев и демократов по 48 мест. Судьба еще четырех мест пока не определена.

На нефтяном рынке в среду цены снижаются на опасениях по поводу спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере топлива в мире.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $93,51 за баррель (-1,9% и -2,6% во вторник), декабрьская цена WTI - $87,01 за баррель (-2,1% и -3,1% во вторник).

Главным негативным фактором для нефтяного рынка остается неопределенность по поводу политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в Китае. Смягчение такого подхода может ускорить рост экономики и спроса на топливо в КНР, однако пока власти не спешат с изменениями.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,92 млн баррелей (ожидался рост на 0,25 млн), запасы бензина снизились на 900 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1,45 млн), дистиллятов - на 521 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 0,5 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-7,4%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-6,3%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-5,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,9%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-4,5%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (-4,5%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,3%), Softline (MOEX: SFTL) (-4,3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3,8%).

Акционеры ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) (-1,1%), несогласные с реорганизацией или не участвовавшие в соответствующем голосовании, предъявили к выкупу акции на сумму около 1,04 млрд руб., сообщила компания. В частности, речь идет о "префах" на сумму около 360,25 млн руб. и обыкновенных акциях на сумму около 679,05 млн руб.

Акционеры ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (-0,5%), несогласные с реорганизацией или не участвовавшие в соответствующем голосовании, предъявили к выкупу акции на сумму около 0,36 млрд руб., сообщила компания.

Подорожали бумаги ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+30%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,9%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+2,3%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,15 млрд рублей (из них 6,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,24 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,52 млрд рублей на акции "Газпрома").