Рубль упал к доллару и евро по итогам торгов в среду на внешнем негативе

Москва. 9 ноября. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам среды, рубль упал к бивалютной корзине на фоне внешнего негатива и снижения большинства мировых площадок.

Курс доллара США составил 61,31 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 31,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,37 руб./EUR1, подорожав на 42 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,36 копейки - до 61,34 рубля. Курс китайского юаня повысился к окончанию торгов на 8,2 копейки - до 8,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам среды на ухудшении внешнего фона. Участники большинства мировых рынков, включая российский, ждут результатов выборов в Конгресс США и публикации данных о динамике потребительских цен в Штатах в октябре.

На выборах должны быть избраны 435-местная Палата представителей (нижняя палата Конгресса) и треть мест в Сенате. Кроме того, в 36 штатах и на трех территориях - Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа - должны быть избраны губернаторы.

Согласно предварительным данным, которые приводит Market Watch, республиканцы уже получили 199 мест в Палате представителей из необходимых 218 мест, 172 места у демократов. На выборах в Сенат обе партии на данный момент получают по 48 мест. Для контроля над Сенатом республиканцам необходимо получить 51 место с учетом того, что в спорных ситуациях право голоса имеет вице-президент Камала Харрис, которая является представителем Демократической партии.

Кроме того, участники рынка ждут данных об октябрьской инфляции в США, которые могут повлиять на политику Федрезерва. Отчет будет опубликован в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

Долгосрочные инфляционные ожидания в США остаются стабильными, несмотря на нынешний подъем цен, однако неопределенность относительно будущих темпов их роста усилилась, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Новости преимущественно хорошие: долгосрочные инфляционные ожидания в Соединенных Штатах остаются на удивление стабильными, на уровнях, в целом соответствующих" целевому показателю для ФРС США, говорится в речи Уильямса, подготовленной для банковской конференции в Цюрихе. "Неопределенность в отношении инфляции возросла, но не похоже, что это связано с ожиданиями на более длительную перспективу", - отмечает Уильямс.

Уильямс не давал комментариев относительно собственных прогнозов в отношении экономики США и денежно-кредитной политики ФРС. Уильямс является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в 2022 году.

Также в среду стало известно, что инфляция в Китае в октябре замедлилась до минимального уровня с мая. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 2,8% в сентябре, тогда как аналитики в среднем ожидали более умеренного замедления - до 2,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в КНР увеличились в октябре на 0,1% после повышения на 0,3% месяцем ранее. Эксперты прогнозировали, что темпы роста останутся на сентябрьском уровне.

Министерство финансов России 9 ноября разместило на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 41,97 млрд рублей по номиналу, что более чем в четыре раза меньше, чем неделей ранее (166,976 млрд рублей по номиналу).

На первичных аукционах, состоявшихся в предыдущие три недели (19 и 26 октября, 2 ноября), были размещены ОФЗ на общую сумму 394,53 млрд рублей. Таким образом, Минфин всего за три аукционных дня перевыполнил квартальный план размещений гособлигаций более чем в 2,6 раза. Всего в четвертом квартале 2022 года Минфин РФ планировал разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль снизился как к доллару, так и к евро. "Минфин сегодня разместил ОФЗ, объемом около 42 млрд рублей по номиналу. На этот раз ведомство не стало предоставлять заметной скидки для облигаций с фиксированным купоном, как это было на прошлой неделе - доходность по цене отсечения для выпуска ОФЗ-ПД 26237 с погашением в марте 2029 года составила 10,31%. Наибольший объем размещения по номиналу снова пришелся на бумаги с переменным купоном. Если говорить о предстоящих зарубежных событиях, в четверг будут опубликованы данные по октябрьской инфляции в США, которые могут оказать влияние на траекторию движения ставки ФРС после ее уже четвертого подряд повышения на 75 б.п. в ноябре", - говорит Беспалов.

"Рубль слабел на неблагоприятном внешнем фоне. Проблемы китайской экономики угрожают внешней выручке многих российских компаний, а через это поступлениям валюты. Кроме того, достигнутые накануне уровни могут быть интересны организациям, которые занимаются параллельным и прямым импортом. Также можно говорить о негативном влиянии неопределенности результатов промежуточных выборов в США. В случае очередной победы демократов можно ожидать очередной волны давления на РФ", - полагает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Падение цен на нефть усилилось на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США, показавших более существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в стране.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $93,27 за баррель, что на 2,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,71 за баррель, что на 2,47% ниже итогового значения предыдущей сессии.

До публикации отчета Минэнерго Brent торговалась на уровне $93,67 за баррель, WTI - $87,25 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,92 млн баррелей - до 440,76 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад министерства энергетики страны. Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились за неделю на 1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 900 тыс. баррелей, дистиллятов - на 521 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста запасов нефти на 250 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,45 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Давление на нефтяной рынок также продолжают оказывать новости из Китая, отмечает Market Watch.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 1,3% в годовом выражении после повышения на 0,9% в сентябре. Падение цен было отмечено впервые с декабря 2020 года, что говорит о слабеющем внутреннем спросе при общем "охлаждении" экономики из-за жестких карантинных ограничений.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 ноября на 8,37 копейки, до 61,0611 руб./$1, и увеличил курс евро на 42,14 копейки, до 61,2445 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в среду поднялся на 4,95 копейки по отношению ко вторнику и составил 61,0589 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 15,48 копейки и составил 61,1024 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 890,826 млн, из которых $571,675 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 319,151 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 39,46 копейки, до 61,24 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 44,64 копейки, до 61,2642 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR896,593 млн, из которых EUR237,198 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR659,395 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,93% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно вторника, оставшись на уровне 8,21% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 2 б.п. - до 8,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 8,49% годовых.