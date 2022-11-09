Котировки евробондов РФ почти не меняются вечером в среду в ожидании новых драйверов

Москва. 9 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду незначительную смешанную динамику, несмотря на преобладание негативных настроений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов при этом также показали небольшую разнонаправленную динамику.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 57,95% от номинала (доходность - 10,73% годовых). Цена бумаг с погашением в 2042 году 9 ноября снизилась на 0,2 базисного пункта к предыдущему закрытию - до 54,12% от номинала (доходность увеличилась на 1,3 базисного пункта - до 11,21% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1,4 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 33,4 базисного пункта - до 43,61% от номинала (его доходность выросла на 10,4 базисного пункта и составила 12,7% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 9 базисных пунктов, подорожав до 46,43% от номинала (их доходность снизилась на 4,4 базисного пункта - до 30,44% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году поднялись в цене на 11,3 базисного пункта, составив 45,66% от номинала (их доходность снизилась на 0,2 базисного пункта - до 24,35% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились в цене на 0,4 базисного пункта, до 43,2% от номинала (их доходность выросла на 4,7 базисного пункта - до 20,25% годовых).

При этом самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос на 45,1 базисного пункта, подорожав до 70,56% от номинала (его доходность упала на 21,6 базисного пункта - до 49,77% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 3 базисных пункта, опустившись до 65,29% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки большинства выпусков в секторе российских еврооблигаций продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на довольно заметные негативные настроения в секторе US Treasuries. Тем не менее, участники сектора российских государственных еврооблигаций, так же, как и большинства торговых площадок мира, активно следят за промежуточными выборами в Конгресс США и ждут данных о динамике потребительских цен в Штатах в октябре.

Согласно предварительным данным, которые приводит Market Watch, республиканцы уже получили 199 мест в Палате представителей из необходимых 218 мест при 172 местах у демократов.

На выборах в Сенат обе партии на данный момент получают по 48 мест. Для контроля над Сенатом республиканцам необходимо получить 51 место с учетом того, что в спорных ситуациях право голоса имеет вице-президент Камала Харрис, которая является представителем Демократической партии.

На выборах избираются 435-местная Палата представителей (нижняя палата Конгресса) и треть мест в Сенате. Кроме того, в 36 штатах и на трех территориях - Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа - будут избраны губернаторы.

Участники рынка ждут также данных об октябрьской инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что они укажут на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.