Рубль, скорее всего, будет торговаться около 60 руб./$1 в течение ноября - Sber CIB

Рубль, скорее всего, будет торговаться около уровня в 60 руб./$1 в течение ноября текущего года, полагает валютный стратег Sber CIB Юрий Попов.

По мнению эксперта, в пользу этого говорят следующие факторы:

- Локальный валютный рынок нормализовался. Курс рубля к доллару по декабрьскому фьючерсу сравнялся с курсом на спотовом рынке, хотя иногда был на 4-5 рублей ниже, что было крайне нетипично и отражало острый дефицит долларовой ликвидности. Кросс-курс доллара к юаню на локальном рынке также восстановился до уровня глобального рынка. В целом постепенно восстанавливается взаимосвязь между российским и глобальным рынками: в последние недели рубль всt больше реагирует на динамику доллара. Когда доллар глобально укрепляется, рубль обычно слабеет по отношению к нему, и наоборот.

- Уровни рубля вблизи 60 руб./$1 являются равновесными и устраивают основных участников валютного рынка. Спрос на иностранную валюту с целью погашения внешнего долга и накопления иностранных активов будет постепенно снижаться, и это окажет поддержку рублю, нивелируя негативный эффект постепенного роста импорта и сокращения экспорта.

- В следующем году российская валюта также сможет остаться стабильной по отношению к доллару. Поддержку рублю окажет глобальное ослабление американской валюты - в первом и втором квартале 2023 года ФРС остановит повышение ставки, а с третьего квартала, вероятно, начнет ее снижать.

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