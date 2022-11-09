BCS Express рекомендует "держать" акции ZoomInfo с прогнозной стоимостью на уровне $30 за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"ZoomInfo предоставила положительные финансовые результаты за III квартал 2022 года, однако лидирующие индикаторы (RPO, Deferred Revenue) указывают на значительное замедление на фоне ухудшения деловой активности. Учитывая, что компания специализируется на предоставлении услуг в сфере продаж (база данных для сейлз-менеджеров), ожидаем падение темпов роста выручки в 2023 году. По нашим оценкам, замедление произойдет с 45% в 2022 году до 28% в 2023 году (текущие поддерживают наш прогноз). Исходя из ожидаемых темпов роста Rule 40 (Правило 40) в 2023 году составит 60% против 85% в 2022 году, - указывают эксперты. - Мы понижаем целевой уровень мультипликатора EV/S до 8х (компании-аналоги), обновляем целевую цену ($30) и даем рекомендацию "держать". Несмотря на замедление темпов роста, отмечаем, что компания является более устойчивой относительно других игроков сегмента ПО, принимая во внимание маржинальность бизнеса (операционная - 40%)".

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