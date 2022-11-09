Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро в ожидании новых драйверов

Москва. 9 ноября. Доллар США и евро незначительно повышаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов.

Курс доллара США составил 61,1 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 61,3 руб./EUR1, подорожав на 35,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,75 копейки - до 61,19 рубля. Курс китайского юаня повысился на 3,6 копейки - до 8,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и евро в ходе слабо волатильных торгов среды. Участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии окончательных итогов выборов в Конгресс США и публикации данных о динамике потребительских цен в Штатах в октябре.

По предварительным прогнозам СМИ, Республиканская партия почти наверняка вернет себе большинство в Палате представителей, тогда как битва за Сенат продолжается с примерно равными шансами на победу у обеих партий.

Кроме того, участники рынка ждут данных об октябрьской инфляции в США, которые могут повлиять на политику Федрезерва. Отчет будет опубликован в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

Долгосрочные инфляционные ожидания в США остаются стабильными, несмотря на нынешний подъем цен, однако неопределенность относительно будущих темпов их роста усилилась, считает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Новости преимущественно хорошие: долгосрочные инфляционные ожидания в Соединенных Штатах остаются на удивление стабильными, на уровнях, в целом соответствующих" целевому показателю для Федеральной резервной системы (ФРС) США, говорится в речи Уильямса, подготовленной для банковской конференции в Цюрихе. "Неопределенность в отношении инфляции возросла, но не похоже, что это связано с ожиданиями на более длительную перспективу", - отмечает Уильямс.

Уильямс не давал комментариев относительно собственных прогнозов в отношении экономики США и денежно-кредитной политики ФРС. Уильямс является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в 2022 году.

Также в среду стало известно, что инфляция в Китае в октябре замедлилась до минимального уровня с мая. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 2,8% в сентябре, тогда как аналитики в среднем ожидали более умеренного замедления - до 2,4%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в КНР увеличились в октябре на 0,1% после повышения на 0,3% месяцем ранее. Эксперты прогнозировали, что темпы роста останутся на сентябрьском уровне.

"Низкая амплитуда колебаний валютного рынка вызвана как общемировым затишьем, включая геополитический накал, так и относительно стабильным балансом спроса и предложения валют на российской площадке. Потоки от экспорта остаются обширными на фоне высоких средних сырьевых цен и сохранения основных объемов транспортировки нефти. Но впереди маячит европейское декабрьское эмбарго и непрекращающееся желание установления нерыночного потолка цен. А импорт восстанавливается постепенно, при том что привычный в последние годы инвестиционный отток значительно ограничен. Тем не менее реимпорт, параллельный импорт и развитие сотрудничества с добрыми торговыми партнерами активизирует импорт, пусть и не так быстро, как хотелось. Таким образом, план-минимум в возврате планки 61 руб. за доллар отработан, но, конечно, нельзя исключать многократного перехода прав на уровень. Однако в ближайшие недели рассчитываем на более внятную динамику валютного рынка и курс доллара вверх", - полагает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"Рубль во вторник незначительно укрепился к доллару, более уверенно подрос относительно юаня, практически не изменился относительно евро. При этом утром в среду рубль слабел против основных конкурентов. Наиболее заметно рубль дешевел к европейской валюте. (. . .) Рубль сохраняет потенциал укрепления до 60 за доллар в ближайшей перспективе. Мы подозреваем, что валютную выручку в юанях экспортеры продают на рынке более равномерно в течение месяца. Поэтому, несмотря на межсезонье между октябрьским и ноябрьским налоговыми периодами, мы не исключаем дальнейшего укрепления рубля до 8,3 за единицу китайской валюты", - говорит начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Цены на нефть снижаются днем в среду третью сессию подряд на опасениях по поводу спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере топлива в мире.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $94,68 за баррель, что на 0,71% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,2 за баррель, что на 0,8% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка остается неопределенность по поводу политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в Китае. Смягчение такого подхода может ускорить рост экономики и спроса на топливо в КНР, однако пока власти не спешат с изменениями.

Также рынок ждет еженедельных данных о запасах топлива в США, которые будут опубликованы в 18:30 МСК среды.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне вечером, указал на рост запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,6 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,93% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась относительно вторника, оставшись на уровне 8,21% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 2 б.п. - до 8,39% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 8,49% годовых.