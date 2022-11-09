"Финам" сохраняет рейтинг "на уровне рынка" для бумаг "Татнефти

"Финам" сохраняет рейтинг "на уровне рынка" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Совет директоров "Татнефти" 15 ноября обсудит выплату дивидендов по итогам 9 месяцев. Ранее компания уже выплатила 32,7 рубля на акцию по итогам полугодия, в связи с чем следующие промежуточные выплаты будут основываться на финансовых результатах за третий квартал. Мы полагаем, что нефтяник сохранит норму промежуточных выплат на отметке 50% прибыли по РСБУ. В таком сценарии СД может рекомендовать выплату 6,9 рубля на акцию, что соответствует 1,8% доходности на ао, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - Учитывая скромную доходность, а также ожидаемость данных выплат, мы полагаем, что новости о дивидендах не окажут существенного влияния на цены акций эмитента. На этом фоне сохраняем рейтинг "на уровне рынка" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти".

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