Возможно сохранение давления на цену акций Lyft в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Возможно сохранение давления на котировки акций Lyft Inc. в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки акций Lyft упали во вторник на 23% после обнародования финансовых результатов за 3К22 и сообщения, что число пассажиров в 3К22 все еще меньше показателя до начала пандемии (в отличие от основного конкурента Uber Technologies). На наш взгляд, основная причина разочарования инвесторов - потеря доли рынка в пользу Uber. Не исключено, что давление на котировки бумаг Lyft сохранится", - отмечают эксперты.

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