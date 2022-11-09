"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Viatris с прогнозной стоимостью $13,1 за штуку на май 2023 года, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Находящаяся в нашем аналитическом покрытии американская фармацевтическая компания Viatris ранее отчиталась за третий квартал 2022 года. Результаты компании нельзя назвать впечатляющим, но другие корпоративные новости, в частности, о сделках с Oyster Point Pharma и Famy Life Sciences, позволили котировкам бумаг эмитента предпринять резвый отскок. С учетом этого мы сохраняем параметры инвестиционной идеи без изменений", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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