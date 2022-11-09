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09 ноября 2022 года 14:34
Бумаги Globaltrans интересны для долгосрочных инвестиций - "Открытие Инвестиции"
Бумаги группы Globaltrans интересны для долгосрочных инвестиций, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Компания опубликовала сильные результаты по МСФО по итогам I полугодия на фоне рекордных ставок аренды полувагонов. Резкому росту чистой прибыли (в 3 раза до 12,3 млрд руб.) не помешало даже обесценение основных средств на сумму 3,7 млрд руб., отражающее блокировку около 3,3 тыс. единиц подвижного состава на Украине. Globaltrans пока не имеет технической возможности платить дивиденды. На этом фоне группа сфокусировалась на сокращении долга. Как только у Globaltrans появится возможность распределять средства среди акционеров, её бумаги вернут себе статус очень интересной дивидендной истории", - пишет эксперт. 30 сентября котировки Globaltrans достигали абсолютного за всю свою непродолжительную историю минимума на уровне 249 руб., напоминает Шульгин. С тех пор цена отскочила всего на 15,5%. "Индикатор RSI с марта демонстрирует бычью дивергенцию относительно динамики котировок, - подчеркивается в комментарии. - На наш взгляд, с позиции долгосрочных инвестиций бумага сейчас торгуется очень привлекательно для того, чтобы рассмотреть её в качестве кандидата на добавление в портфель". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-GLOBALTRANS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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