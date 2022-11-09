S&P 500 проведет торги среды, вероятно, в диапазоне 3820-3870п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет торги среды, вероятно, в диапазоне 3820-3870 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"S&P 500 нашел поддержку около 3700 пунктов и в ближайшие сессии может консолидироваться вблизи уровня Фибоначчи на отметке 3800 пунктов. RSI и MACD находятся в нейтральной зоне. В то же время результаты промежуточных выборов в американский парламент могут оказаться сильнее влияния технических факторов, вернув рынки к росту", - отмечает эксперт.

8 ноября ход торгов определяли ожидания участников рынка по поводу промежуточных результатов выборов, на которых американцы переизбирают Палату представителей и треть Сената, напоминает Поздняков.

"Предварительные опросы отражают равные шансы для партий на выборах в Сенат, - указывает аналитик инвесткомпании. - Инвесторы сейчас очень рассчитывают, что новый баланс сил приведет к тому, что органы власти откажутся от утверждения повышений налогов, крупных программ стимулирования и усиления регуляторного давления. Если республиканцы вернут контроль над одной или обеими палатами Конгресса, это может обеспечить драйвером роста котировки активов, характеризующихся высоким уровнем риска. Сдерживающим фактором для рынка выступает ожидание релиза данных о динамике инфляции 10 ноября, который может подсветить ближайшие планы ФРС по сдерживанию темпов роста цен".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.