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09 ноября 2022 года 14:00

Рынок акций РФ днем опустился в район 2185п по индексу Мосбиржи, растут золотодобытчики

Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ днем в среду сохраняет коррекционные настроения на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent откатилась ниже $95 за баррель) из-за опасений по поводу спроса из Китая; индекс Мосбиржи откатился в район 2185 пунктов, при этом растут бумаги золотодобытчиков.

К 13:30 МСК индекс Мосбиржи составил 2186,09 пункта (-1%), индекс РТС - 1127,56 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар стоит 61,08 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,2% и -1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+5,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%).

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, рынки находятся в ожидании результатов промежуточных выборов в Конгресс США. Опросы общественного мнения и ставки на рынке показывают, что республиканцам удастся получить контроль над Палатой представителей и, возможно, Сенатом. С демократом Джо Байденом во главе правительства этот результат привел бы к политическому двоевластию, которое в прошлом сопровождалось положительной динамикой фондового рынка.

Для рынка акций РФ поддержкой выступает ослабление геополитических рисков - наблюдается все больше признаков закулисных переговоров по поиску урегулирования ситуации на Украине путем дипломатии. Также ожидается, что большинство республиканцев в Палате представителей США сократит военную помощь Украине, полагает Волш.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", несмотря на то, что на российском рынке акций растущий импульс приостановился, рынок остается в растущей формации, и вероятность достижения индексом МосБиржи уровня 2300 пунктов остается высокой.

Американский рынок по-прежнему находится в "медвежьем" тренде, несмотря на динамику последних дней, так как признаков послабления монетарной политики ФРС пока не видно. Участники рынка с нетерпением ждут результатов выборов в Конгресс, подсчет продолжается, на данный момент ясности нет. Если республиканцы упрочат свои позиции, это может послужить негативом для доллара и соответственно позитивом для сырьевых активов.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынки находятся в ожидании важных стратегических изменений, которые может принести грядущая избирательная кампания в США. Бывший президент США Дональд Трамп может снова через 2 года занять этот пост, что принесет мировым финансовым рынкам и финансовому сообществу в целом ряд изменений, в частности, на мировых долговых рынках. Инвесторов снова может ожидать эпоха дальнейшего повышения процентных ставок с целью укрепить курс доллара к большинству мировых валют и притоку капиталов в США.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, динамика рынков акций в среду выглядит неоднозначной. Инвесторы ждут новых данных по инфляции, которые определят дальнейшую политику регуляторов по ключевым ставкам. Ожидания по поводу смягчения политики нулевой терпимости к COVID-19 и оживления активности в Китае пока не оправдываются.

По итогам промежуточных выборов в Конгресс США может быть переизбран весь состав Палаты представителей и треть Сената. По предварительным данным, республиканцы уверенно лидируют на выборах в Палату представителей, а на выборах в Сенат позиции республиканцев и демократов примерно равны.

Вышедшие в среду данные по динамике цен в Китае отражают слабый внутренний спрос и перебои с производством на фоне строгих коронавирусных ограничений. Индекс МосБиржи откатился ниже 2200 пунктов. Перед возобновлением подъема вероятна коррекция до 2000 пунктов для снятия состояния перекупленности, которое можно наблюдать по стохастическому осциллятору, отмечает Калачев.

В среду в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,2%), проседают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,4-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%).

Давление на рынки оказывает ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае, усиливающее опасения по поводу потенциальных новых локдаунов в стране, пишет Trading Economics.

Темпы инфляции в Китае в октябре замедлились до минимального уровня с мая текущего года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 2,8% в сентябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста до 2,4%, по данным Trading Economics.

Инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США.

На нефтяном рынке днем в среду цены снижаются на опасениях по поводу спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере топлива в мире.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $94,77 за баррель (-0,6% и -2,6% во вторник), декабрьская цена WTI - $88,25 за баррель (-0,7% и -3,1% во вторник).

Главным негативным фактором для нефтяного рынка остается неопределенность по поводу политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в Китае. Смягчение такого подхода может ускорить рост экономики и спроса на топливо в КНР, однако пока власти не спешат с изменениями.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне вечером, указал на рост запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,6 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей.

В среду рынок ждет еженедельных данных Минэнерго США о запасах топлива в стране (18:30 МСК).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-4,6%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,3%), Softline (MOEX: SFTL) (-3,8%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,2%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (бывшая "Русская аквакультура") (-2,2%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-2,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+34%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,8%) бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+9,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+4,5%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4,2%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 15,64 млрд рублей (из них 3,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,16 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 1,53 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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