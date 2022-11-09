"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 380 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 380 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,61%, стоп-приказ: 275 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обратили внимание на последние заявления компании, из которых следует, что продажа ее российских активов больше не рассматривается. Это позволит сохранить акционерную стоимость и является некоторым позитивом, полагают в "Финаме".

"С технической точки зрения Пробой сопротивления в районе 306 руб. сигнализирует о начале восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 275 руб. риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,46", - указывают эксперты.

Polymetal - один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира.

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