"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для акций Газпрома

Аналитики "Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "на уровне рынка" для акций "Газпрома", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Газпром" - один из самых крупных лидеров на Мосбирже по объему и сейчас одна из наиболее перепроданных бумаг на площадке, если судить по RSI (хотя формально индекс RSI для GAZP остается выше 30%), - пишет эксперт инвесткомпании Михаил Шульгин. - В условиях резкого сокращения объемов поставок газа в Европу будущие финансовые потоки "Газпрома" пока представляются крайне неопределенными. При этом мы полагаем, что как минимум основная часть возможного негатива уже учтена в ценах бумаг компании. В настоящий момент мы сохраняем рекомендацию по акциям "Газпрома" "на уровне рынка". Наша цель пока сохраняется на уровне 241 руб., но на скорое закрытие дивидендного гэпа, что будет означать рост котировок выше 200 руб., мы не рассчитываем".

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