Рубль, вероятно, останется в диапазоне 60-62 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятна слабо выраженная динамика курса рубля по отношению к доллару США в диапазоне 60-62 руб./$1 в ближайшие торговые сессии на фоне сложившихся текущих условий, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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