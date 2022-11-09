Котировки нефтяных фьючерсов могут опуститься ниже $95/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут опуститься в среду ниже $95 за баррель Brent, если недельные данные по запасам нефти от Минэнерго США укажут на резкий рост, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены во вторник заметно снизились - фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2,61% до $95,36/барр. При этом котировки снижались даже на фоне продолжающегося ослабления доллара - вчера индекс доллара опустился ниже 110 п. Во многом снижение нефтяных цен связано с коррекцией после того, как сообщения о возможном смягчении эпидемиологических ограничений в Китае так и не были подтверждены. Давление на котировки также оказал опубликованный вчера вечером месячный отчет от Минэнерго США. Наконец, ночью в США были опубликованы недельные данные по запасам от Американского института нефти (API). Они указали на рост запасов нефти сразу на 5,62 млн барр. за неделю, в то время как прогнозировалось их увеличение лишь на 1,10 млн барр.".

На этом фоне фьючерсы Brent в среду утром снижаются на 0,17% и торгуются около $95,20/барр. Ожидается публикация уже официальных данных по запасам от Минэнерго США. Если они также укажут на резкий рост запасов нефти в США, то фьючерсы Brent сегодня могут опуститься ниже $95/барр. даже на фоне ослабившегося доллара, полагают эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.