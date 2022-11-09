Бумаги Полюса и Polymetal интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express

Бумаги "Полюса" и Polymetal интересны для долгосрочных инвестиций, считают аналитики BCS Express.

"Котировки акций "Полюса" и Polymetal могут показать опережающий фондовый рынок подъем при дальнейшем росте цены золота. Обе бумаги интересны на долгосрочном горизонте. Если все же выбирать между ними, то чуть привлекательнее выглядят акции "Полюса" благодаря более низким издержкам на производство и исторически высокой рентабельности. В акциях Polymetal есть дополнительные риски, связанные с разделением бизнеса, - отмечают эксперты в обзоре. - Покупка акций золотодобывающих компаний интересна с той точки зрения, что помимо позитивной курсовой переоценки, они могут принести акционерам дополнительный доход в виде дивидендов. В 2022 году компании отказались от выплат из-за сложной экономической ситуации, однако в 2023 году выплаты дивидендов могут быть возобновлены".

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