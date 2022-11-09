Индекс Мосбиржи, скорее всего, удержится выше отметки 2200п по итогам торгов в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, удержится выше отметки 2200п по итогам торгов в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Охлаждение на китайском фондовом рынке после неплохого пятидневного ралли, а также переход глобальных инвесторов к ожиданию подведения итогов промежуточных выборов в Конгресс США, привели к ослаблению роста развивающихся рынков во вторник. Российский рынок акций взял паузу в своем росте, индекс Мосбиржи (-0,1%) пытался откатиться ниже 2200 пунктов, но удержал эту отметку", - отмечается в комментарии.

Торги на отечественном рынке акций начались с фиксации прибыли в "фишках", но индекс Мосбиржи во второй половине дня вернул практически все внутридневные потери при поддержке высоких цен на сырье и позитивного настроя на глобальных рынках, при этом торговая активность повышенной второй день подряд, указывает Локтюхов.

"Ключевые биржевые индикаторы торгуются в среду разнонаправленно, с небольшим перевесом в сторону снижения. Фьючерсы на европейские и американские индексы - в небольшом "минусе". Инвесторы продолжают ждать подведения итогов американских выборов. Мы полагаем, что индекс Мосбиржи из-за невнятного внешнего фона сегодня в первой половине дня продолжит проторговывать район 2200 пунктов, но по итогам дня все же сможет удержаться выше нее, сохраняя потенциал для развития фазы роста в дальнейшем", - прогнозирует эксперт банка.

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