Доходности ОФЗ пока сохраняют потенциал роста - Sber CIB

Доходности рублевых гособлигаций пока сохраняют потенциал дальнейшего роста, считают аналитики Sber CIB.

"Участники рынка ОФЗ продолжили ребалансировку портфелей перед очередными аукционами Минфина. В результате доходности гособлигаций во вторник выросли на 10-30 б.п. В среду, как и на прошлой неделе, на аукционах инвесторам будут предложены три типа ОФЗ в пределах доступных к размещению остатков. Высока вероятность, что выпуск с фиксированным купоном снова будет размещен со значительным дисконтом, что приведет к дальнейшему повышению доходностей", - указывают эксперты в комментарии.

Рубль, вероятно, стабилизируется около уровня 60,7 руб./$1, прогнозируют в инвестбанке.

Нефтяной рынок продолжит учитывать риски на стороне спроса, и котировки нефти марки Brent могут отступить до $94 за баррель, полагают аналитики Sber CIB.

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