Итоги торгов ОФЗ в среду будут зависеть от тактики Минфина на аукционах - ПСБ

Итоги торгов ОФЗ в среду будут зависеть от тактики Минфина на аукционах по размещению нового госдолга, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность ОФЗ срочностью до 5 лет выросла во вторник на 10 - 15 б.п., доходность более длинных ОФЗ выросла на 10 - 25 б.п., - напоминает эксперт. - Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,45%, доходность индекса выросла до 9,39% (+9 б.п.). Объем сделок по индексу составил 16,1 млрд руб. Инвесторы продавали гособлигации, опасаясь снижения цен после аукционов Минфина РФ в среду. Ведомство вновь объявило о планах провести продажу гособлигаций без заранее установленного лимита, что сигнализирует о намерении привлечь максимально возможный объем средств".

Минфин 9 ноября предложит на аукционах комбинацию классических ОФЗ, флоатер и инфляционные гособлигации: ОФЗ-ПД серии 26237 (погашение 14 марта 2029), ОФЗ-ПК серии 29021 (погашение 27 ноября 2030) и ОФЗ-ИН серии 52004 (погашение 17 марта 2032), отмечается в комментарии.

"Итоги торгов ОФЗ в среду будут зависеть от тактики Минфина на аукционах. Большой объем размещения нового госдолга с премией к вторичному рынку может спровоцировать дальнейший рост доходности ОФЗ", - прогнозирует Монастыршин.

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