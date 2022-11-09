Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут инфляция в России и запасы нефти в США:

- ИПЦ в России за октябрь;

- Оптовые продажи в США за сентябрь;

- Недельные данные Управления энергетической информации США по запасам нефти и нефтепродуктов.

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