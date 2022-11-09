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Главная / Мнения аналитиков / Возможно закрепление курса рубля в диапазоне 61-62 руб./$1 в среду - ПСБ
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ЦБ оценил падение ВВП РФ в 3-м квартале на 4,0% год к году, в 4-м квартале ожидает спада в районе 7,1%
09 ноября 2022 года 09:52
Возможно закрепление курса рубля в диапазоне 61-62 руб./$1 в среду - ПСБ
Возможно закрепление курса валютной пары доллар/рубль в диапазоне 61-62 руб./$1 на торгах в среду на фоне паузы в росте нефтяных цен, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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