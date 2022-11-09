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09 ноября 2022 года 09:46

Цены рублевых корпбондов в среду не покажут яркой динамики

Москва. 9 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду не покажут яркой динамики на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала, ожидающих итогов предварительных выборов в Конгресс США, давление на рынок может оказать просевшая нефть, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В США индексы акций накануне выросли на 0,5-1% в ожидании итогов промежуточных выборов в Конгресс и публикации в четверг данных об октябрьской инфляции в США, также инвесторы оценивали большой объем корпоративных новостей.

По оценкам экспертов, победа Республиканской партии может привести к краткосрочному ралли на Уолл-стрит.

В среду в Азии отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Инвесторы оценивают статистические данные из КНР и ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США. Давление на рынки оказывает ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае, усиливающее опасения по поводу потенциальных новых локдаунов в стране, пишет Trading Economics.

Темпы инфляции в Китае в октябре замедлились до минимального уровня с мая текущего года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 2,8% в сентябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста до 2,4%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 1,3% в годовом выражении после роста на 0,9% в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение показателя на 1,5%. Снижение цен было отмечено впервые с декабря 2020 года на фоне слабого внутреннего спроса и перебоев в производстве в связи с жесткими антиковидными ограничениями.

На нефтяном рынке в среду цены снижаются третью сессию подряд на опасениях по поводу спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере топлива в мире.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:34 МСК в среду составила $95,17 за баррель (-0,2% и -2,6% во вторник), декабрьская цена WTI - $88,62 за баррель (-0,3% и -3,1% во вторник).

Главным негативным фактором для нефтяного рынка остается неопределенность по поводу политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в Китае. Смягчение такого подхода может ускорить рост экономики и спроса на топливо в КНР, однако пока власти не спешат с изменениями.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне вечером, указал на рост запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,6 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей. В среду рынок ждет еженедельных данных Минэнерго США о запасах топлива в стране (18:30 МСК).

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти вчетверо по сравнению с предыдущим торговым днем, превысив средние значения - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,536 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,726 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную и умеренную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 ноября снизился на 0,08% и составил 109,04 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,05%, просев до 814,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-17R" (-2,21%), "ГазпромКапитал-БО-001Р-04" (-0,88%) и "ГТЛК-001Р-15-боб" (-0,29%), а в лидерах роста - облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,24%), "ГПБ БО-17" (+0,22%) и "ВЭБ.РФ-001Р-18-об" (+0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Группа "Продовольствие" 10 ноября начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн руб. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов составят 15% годовых, ставки 19-30-го купонов - 14% годовых, ставки 31-36-го купонов - 13% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "О''Кей финанс" 9 ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11,75% годовых, что соответствует доходности не выше 12,28% годовых. Купоны квартальные. По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) и АО "Доринда".

ООО "Агрокубань Ресурс" 17 ноября планирует провести сбор заявок на дебютный выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 350 б.п. к 3-летним ОФЗ. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 24 ноября. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд руб. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 15 лет.

ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" (входит в группу "ГАЗ", Нижегородская область) готовит дебютную программу облигаций серии 001Р объемом 60 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. 7 ноября программу зарегистрировал Банк России, ей присвоен регистрационный номер 4-00681-R-001P.

ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) приняло решение 15 ноября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 14-го купонного периода. Компания разместила 10-летний выпуск в ноябре 2015 года по ставке полугодового купона 11,58% годовых до оферты с исполнением 17 ноября 2022 года. Ставку дальнейших купонов эмитент не устанавливал. В начале ноября эмитент также сообщил о досрочном погашении 15 ноября выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 11-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн руб. на уровне 14% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов. Выпуск включен "Московской биржей" в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

ООО "РСГ-финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 9,5% годовых. "РСГ-финанс" разместил 12-летние бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По выпуску 17 ноября предстоит оферта.

ООО "Торговый дом Синтеком" полностью выплатило 5-й купон по выпуску облигаций БО-О1 в размере 3,2 млн руб., избежав дефолта. Компания допустила технический дефолт 27 октября. Причиной неисполнения обязательств было указано отсутствие денежных средств в необходимом объеме. ТД "Синтеком" завершил размещение выпуска облигаций объемом 100 млн руб. со сроком обращения 3,5 года в июле 2021 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения по усмотрению эмитента - по 25% от номинала, начиная с 11-го купона. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии БО-ПО1 объемом до 1 млрд руб. Срок действия программы - 10 лет, облигации могут размещаться также на 10 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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