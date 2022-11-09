Возможно небольшое снижение индекса Мосбиржи в среду утром - "Алго Капитал"

Возможно небольшое снижение индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в среду, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Сдержанное утреннее ухудшение состояния внешнего фона способно оказать некоторое давление на индекс Мосбиржи в первые часы торгов. Вместе с тем предпосылки для агрессивных распродаж в акциях российских компаний пока не сложились. В качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2180, 2160 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2220, 2240 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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