Рынок акций РФ в целом сохраняет настрой на рост - "Алор Брокер"

Российский рынок акций в целом сохраняет настрой на рост, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

" Попытка коррекции рынка акций во вторник вновь не удалась: с утра на пике индекс Мосбиржи терял около процента, но к окончанию торгов индикатор вернулся в район предыдущего закрытия. Таким образом, просадка была выкуплена, и это говорит о настрое рынка на продолжение роста. Впрочем, для реализации "бычьего" сценария нужны поводы. Сейчас индекс достиг сопротивления, и расти просто так уже не будет", - пишет эксперт инвестиционной компании в комментарии. - Среди высоколиквидных акций наибольший рост показали отставшие от рынка бумаги ВТБ, а сильнее других скорректировались "Роснефть", ранее бывшая в лидерах роста. Таким образом, в "спокойные" дни инвесторы продолжают подбирать отстающие бумаги, и это также говорит о сохранении восходящего тренда".

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