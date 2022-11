Нефть снова дешевеет

Фондовые индексы США показали уверенный подъем во вторник. Фондовые индексы стран АТР меняются разнонаправленно в среду. Нефть марки Brent торгуется ниже $95 за баррель в среду утром.

Американские фондовые индексы показали уверенный подъем во вторник, инвесторы ждали итогов промежуточных выборов в Конгресс и данных об октябрьской инфляции в США, а также оценивали большой объем корпоративных новостей.

"Американские акции начали неделю ростом, в том числе S&P 500 уверенно поднимается в преддверии выборов в США, поскольку раскол в правительстве (когда большинство в Конгрессе составят республиканцы при президенте-демократе - ИФ) может стать позитивным фактором для акций", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Такого же мнения придерживается известный аналитик Morgan Stanley (SPB: MS) Майк Уилсон - по его словам, победа Республиканской партии может привести к краткосрочному ралли на Уолл-стрит.

Новые данные об инфляции, которые могут повлиять на решение Федрезерва относительно ставок, будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен замедлились в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

Рыночная стоимость Lyft Inc. (SPB: LYFT) рухнула на 23%. Общее количество пользователей сервиса заказа такси в минувшем квартале оказалось хуже прогнозов рынка, хотя компания и увеличила квартальную выручку на 22%, до нового рекорда.

Акции Take-Two Interactive Software (SPB: TTWO) упали на 13,7%, поскольку американский издатель видеоигр завершил второй квартал 2023 финансового года с убытком и ухудшил годовой прогноз.

Цена бумаг другого разработчика видеоигр Activision Blizzard (SPB: ATVI) увеличилась на 1,3%, хотя компания снизила чистую прибыль в июле-сентябре на 32%, а выручка упала по итогам четвертого квартала подряд.

Капитализация ритейлера одежды Gap Inc. (SPB: GPS) выросла на 2,7% на новости, что компания продает свой бизнес на территории Китая местной компании Baozun Inc. (SPB: BZUN) за $50 млн.

Бумаги Five9 Inc. (SPB: FIVN), предоставляющей облачные услуги, выросли в цене на 11%. На предварительных торгах акции падали после того, как компания ухудшила прогнозы скорректированной прибыли и выручки на 2022 год.

Акции оператора фитнес-клубов Planet Fitness (SPB: PLNT) подскочили в цене на 15%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в третьем квартале сильнее ожиданий рынка, а также повысила прогнозы основных финпоказателей на текущий год.

Цена бумаг DuPont de Nemours Inc. (SPB: DD) увеличилась на 7,4% благодаря повышению чистой прибыли и выручки в прошлом квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 333,83 пункта (1,02%) и составил 33160,83 пункта.

Лидером роста среди компонентов индекса стали бумаги Amgen (SPB: AMGN) (+5,6%). В минусе закрылись акции всего трех компаний из 30, входящих в расчет индекса: Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), Walt Disney Co. (SPB: DIS) и Chevron Corp. (SPB: CVX), причем их снижение не превысило 0,8%.

Standard & Poor''s 500 повысился на 21,31 пункта (0,56%) - до 3828,11 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 51,68 пункта (0,49%) и составил 10616,20 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в среду.

Инвесторы оценивают статистические данные из КНР и ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США.

При этом давление на рынки оказывает ухудшение ситуации с коронавирусом в Китае, усиливающее опасения по поводу потенциальных новых локдаунов в стране, пишет Trading Economics.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 МСК уменьшилось на 0,6%.

Наиболее существенное снижение среди компонентов индикатора демонстрируют котировки акций Nintendo Co. Ltd. (-7,5%). Японский производитель игровых консолей и видеоигр накануне отчитался об увеличении чистой прибыли в первом финансовом полугодии на 34%, однако ухудшил годовой прогноз продаж консоли Switch на фоне недостатка полупроводников.

Также снижаются акции ряда автопроизводителей, включая Mitsubishi Motors Corp. (-5%), Honda Motor Co. Ltd. (-0,9%) и Nissan Motor Co. Ltd. (-0,9%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК уменьшился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%.

Темпы инфляции в Китае в октябре замедлились до минимального уровня с мая текущего года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,1% в годовом выражении после подъема на 2,8% в сентябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Аналитики в среднем ожидали замедления темпов роста до 2,4%, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 1,3% в годовом выражении после роста на 0,9% в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал снижение показателя на 1,5%. Снижение цен было отмечено впервые с декабря 2020 года на фоне слабого внутреннего спроса и перебоев в производстве в связи с жесткими антиковидными ограничениями.

Лидерами снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции биофармацевтической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-5,9%), производителя электромобилей BYD Co. Ltd. (-5,8%) и автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-4,4%).

Кроме того, бумаги Tencent (SPB: 700) Holdings Ltd. подешевели на 3,6%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) Group - на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК прибавил 1%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,5%, в то время как стоимость автопроизводителя Hyundai Motor увеличилась на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,6%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличились на 2,1% и 2,4% соответственно.

Цены на нефть снижаются утром в среду третью сессию подряд на опасениях по поводу спроса на энергоносители в Китае, крупнейшем импортере топлива в мире.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 мск составляет $94,98 за баррель, что на $0,38 (0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,56 (2,6%), до $95,36 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,44 за баррель, что на $0,47 (0,53%) ниже итогового значения предыдущей сессии. По итогам прошлой сессии контракт упал в цене на $2,88 (3,1%), до $88,91 за баррель.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка остается неопределенность по поводу политики "нулевой терпимости" к коронавирусу в Китае. Смягчение такого подхода может ускорить рост экономики и спроса на топливо в КНР, однако пока власти не спешат с изменениями.

"Отсутствие конкретных сроков или каких-либо деталей по поводу планов по открытию китайской экономики и отхода от очень жестких и вредящих экономике ограничений давит на нефтяные рынки", - написали аналитики Sevens Report Research.

Также рынок ждет еженедельных данных о запасах топлива в США, которые будут опубликованы в 18:30 мск среды.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный накануне вечером, указал на рост запасов нефти по итогам минувшей недели на 5,6 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей.