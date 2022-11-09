Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 ноября. Доллар США и юань практически не меняются на "Московской бирже" на старте торгов в среду утром, рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,02 руб./$1 (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 4,26 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 0,1 коп. - до 8,371 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", поведение рубля обусловлено влиянием ряда противоречивых факторов. С одной стороны, цены на нефть несколько снижаются, с другой - мировые рынки в основном растут. Вместе с тем, участники внутреннего валютного рынка заняли выжидательную позицию в отношении новостей от Минфина РФ о первичных аукционах по размещению ОФЗ.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $95,07 за баррель, что на 0,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $88,53 за баррель, что на 0,43% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы показали уверенный подъем во вторник, инвесторы ждали итогов промежуточных выборов в Конгресс и данных об октябрьской инфляции в США, а также оценивали большой объем корпоративных новостей. Новые данные об инфляции, которые могут повлиять на решение Федрезерва относительно ставок, будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен замедлились в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду показывают разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 поднимается на 0,41%, южнокорейский Kospi - на 1,04%; в то же время гонконгский Hang Seng снижается на 1,58%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,62%, китайский CSI 300 - на 0,75%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,13%.

Минфин РФ в среду вновь проведет три безлимитных аукциона по размещению ОФЗ. Аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004 будут проведены в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

На первичных аукционах, состоявшихся в предыдущие три недели (19 и 26 октября, 2 ноября), были размещены ОФЗ на общую сумму 394,53 млрд рублей. Таким образом, Минфин всего за три аукционных дня перевыполнил квартальный план размещений гособлигаций более чем в 2,6 раза.