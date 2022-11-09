"Финам" снизил рейтинг акций Fosun Pharmaceutical до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Fosun Pharmaceutical до "держать", сохранив прогнозную стоимость бумаги на уровне 23,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку на октябрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"За период с момента включения китайской биофармацевтической компании Fosun Pharma в наше аналитическое покрытие, а именно за месяц, бумага сумела показать впечатляющую динамику и принесла доходность в размере 22%, достигнув указанной нами целевой цены. Теперь бумага близка к справедливой оценке, при этом мы по-прежнему конструктивно оцениваем перспективы наращивания ее выручки и прибыли, а также принимаем во внимание дальновидное решение компании вложить средства еще в 2020 году в разработку и коммерциализацию вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech", -отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Fosun Pharmaceutical - китайская биофармацевтическая компания, основанная в 1994 году. Ее акции торгуются на биржах Гонконга и Шанхая.

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