Скорость роста индекса Мосбиржи, вероятно, будет постепенно снижаться - BCS Express

Скорость текущего подъема индекса Мосбиржи, вероятно, будет постепенно снижаться, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"После достижения промежуточной целевой области сопротивления 2200-2250 пунктов по индексу Мосбиржи импульс начал тормозить. Вполне вероятно, что наблюдаемая с середины октября скорость подъема постепенно будет снижаться. Вместе с тем, если индекс сумеет пройти выше 2250 пунктов, то далее цели сместятся к еще более сильным уровням сопротивления 2340-2380 пунктов. Здесь проходит верхняя граница большого нисходящего канала, сформированного еще в марте. Какие бумаги могут обеспечить дальнейший подъем индекса? При спокойном внешнем фоне в ближайшие недели из тяжеловесов возможен подъем по акциям "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", "Татнефти" и крупнейших банков", - пишет аналитик.

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