Рубль во вторник почти не изменился к доллару и евро в ожидании новых драйверов

Москва. 8 ноября. Доллар США лишь слегка снизился, евро столь же незначительно вырос на "Московской бирже" по итогам вторника, рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 60,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 0,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,95 руб./EUR1, подорожав на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 0,9 копейки - до 60,97 рубля. Курс китайского юаня опустился на 4,5 копейки - до 8,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо изменился к доллару и евро по итогам вторника, участники рынка ждут ключевых событий недели. Ранее днем рубль демонстрировал умеренную повышательную динамику в обеих парах в ожидании новостей от Минфина РФ о первичных аукционах по размещению ОФЗ.

Ведомство в среду, 9 ноября, вновь проведет три безлимитных аукциона по размещению ОФЗ. Аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237, ОФЗ-ПК серии 29021 и ОФЗ-ИН серии 52004 будут проведены в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

На первичных аукционах, состоявшихся в предыдущие три недели (19 и 26 октября, 2 ноября), были размещены ОФЗ на общую сумму 394,53 млрд рублей. Таким образом, Минфин всего за три аукционных дня перевыполнил квартальный план размещений гособлигаций более чем в 2,6 раза.

Минфин РФ планировал в четвертом квартале 2022 года разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости. При этом в период с 28 сентября по 12 октября Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. До этого, 21 сентября, ведомство признало несостоявшимися аукционы по продаже ОФЗ объемом 30 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Кроме того, участники рынка анализировали заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и продолжают находиться в ожидании новостей относительно ситуации на глобальном рынке капитала. Искусственное ослабление курса рубля в интересах экспортеров и с целью большего наполнения бюджета приведет к валютизации российской экономики, заявила председатель Банка России.

"Звучат предложения искусственно ослабить курс для того, чтобы было выгодно экспортерам, выгодно бюджетам. Но если такую политику начать применять, и граждане, и бизнес будут знать, что государство целенаправленно ослабляет курс, курс может только ослабляться. Вы думаете, они будут держать деньги в национальной валюте, в рублях? Будет происходить валютизация экономики, соответственно, это повлияет на все денежно-кредитные условия", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.

ЦБ по-прежнему считает, что политика плавающего курса является наиболее эффективной. Меры стабилизации реального курса могут проводиться через бюджетную политику, бюджетное правило, отметила глава ЦБ. Она подчеркнула, что вопрос выбора валют для интервенций в рамках бюджетного правила еще обсуждается.

Банк России пока не видит предпосылок для дальнейшего смягчения ранее введенных ограничений на движение капитала, сообщила кроме того Набиуллина. "После заморозки валютной части наших резервов мы не могли проводить интервенции для того, чтобы сглаживать колебания, волатильность на валютном рынке. Именно поэтому нам пришлось ввести широкий спектр ограничений на движение капитала", - сказала она.

По словам Набиуллиной, по мере стабилизации ситуации эти ограничения поэтапно смягчаются, чтобы сделать комфортными условия для ведения внешнеэкономической деятельности. "Об этом просили наши предприятия для того, чтобы они могли развивать внешнеэкономическую деятельность с теми странами, которые готовы выстраивать с нами отношения", - пояснила глава ЦБ. "Но предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений в настоящий момент мы не видим", - отметила она.

Текущий уровень ключевой ставки в 7,5% отражает баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков, полагает глава Банка России. Рост геополитической напряженности в последние полтора месяца повысил тревожность в обществе, отметила она, и это не могло не сказаться на финансовом поведении людей. До последнего времени был отток средств граждан из банковской системы. По мере снижения тревоги граждане начинают возвращать средства в банки.

"Мы считаем, что текущий уровень ключевой ставки - 7,5% -- адекватно отражает текущий баланс рисков для инфляции как проинфляционных, так и дезинфляционных", - сказала она.

Участники мирового рынка капитала следят за промежуточными выборами в Конгресс США и ждут данных о динамике потребительских цен в Штатах в октябре. Первые избирательные участки начали работу в США уже несколько часов назад, где во вторник проходят выборы в Конгресс. Участки открылись, в частности, в Вермонте, Аризоне, Иллинойсе, Индиане, Кентукки и Луизиане.

На выборах во вторник будет избрана 435-местная Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и треть мест в сенате. Кроме того, в 36 штатах и на трех территориях - Гуам, Северные Марианские острова и Американское Самоа - будут избраны губернаторы.

Участники рынка ждут также данных об октябрьской инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что они укажут на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

На минувшей неделе состоялось заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Федрезерв ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертого заседания подряд - до 3,75-4% годовых, максимума с января 2008 года.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что ФРС может начать обсуждение замедления темпов подъема ставки уже на декабрьском заседании. При этом он подчеркнул, что говорить об остановке цикла повышения ставки пока слишком рано и ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось прежде.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзен Коллинз, выступавшая в Брукингском институте, заявила, что в декабре ФРС будет обсуждать как возможность очередного повышения ставки на 75 б.п., так и ее менее существенное повышение - на 50 б.п.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, во вторник рубль показывал слабо выраженную динамику в обеих парах, так как принципиально важных для рубля новостей все еще нет, нефтяные котировки во вторник также не показывали ярко выраженных изменений. "Тем не менее цены на нефть в целом остаются на повышенных уровнях, и в среду курс пары "доллар-рубль" может закрепиться ниже 60,85 руб./$1. В дальнейшей перспективе у рубля сохраняется потенциал к ослаблению", - говорит Григорьев.

"Рубль по отношению к доллару сегодня торгуется около нуля, в середине диапазона 60-62 руб./$1. Нейтральная динамика обусловлена отсутствием значимых драйверов для снижения или роста национальной валюты. Среднесрочные перспективы рубля не изменились. Национальная валюта имеет больше предпосылок к медленному ослаблению за счет роста импорта, проинфляционных рисков и роста процентных ставок на глобальных рынках", - полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"Динамика курса рубля остается необычно спокойной на фоне всего происходящего. Явно выраженного тренда вверх или вниз не наблюдается, колебания идут в очень узком диапазоне, в основном в пределах 61-62 руб./$1. С учетом ситуации в мировой экономике, на сырьевых рынках, а также показателей торгового и платежного баланса РФ и ее основных торговых партнеров, такая динамика рубля могла бы говорить о валютных интервенциях. Но так как ЦБ РФ официально на валютном рынке сейчас интервенций не проводит, остается предполагать наличие каких-то скрытых механизмов", - отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"В среду Минфин РФ проведет очередной аукцион по размещению ОФЗ, в рамках которого предложит инвесторам три выпуска бумаг. Речь идет о выпусках 26237 (погашение в марте 2029 года), 29021 (переменный купон, погашение в ноябре 2030 года) и 52004 (индексируемый номинал с погашением в марте 2032 года). Опыт прошлых аукционов подтверждает серьезный интерес рынка к двум последним выпускам", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику вечером во вторник, несмотря на данные о росте числа заболевших коронавирусом в Китае. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,08% - до $98 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,23% - до $91,58 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,9%.

В понедельник в Китае было зафиксировано более 7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за 6 месяцев. В связи с этим Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и введение локдаунов для сдерживания распространения коронавируса.

Спрос на нефть в КНР, крупнейшем импортере топлива в мире, является одним из ключевых факторов, влияющих на динамику нефтяного рынка.

Участники нефтяного рынка также ждут данных о динамике потребительских цен в США, которые будут опубликованы в четверг, на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике.

Банк России во вторник, 8 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 763,3 млрд рублей (при лимите 1,96 трлн рублей и спросе 1 трлн 763,3 млрд рублей) в среднем по ставке 7,25% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 1 ноября, банки разместили 1,01 трлн рублей (при лимите 1,01 трлн рублей и спросе 1 трлн 557,4 млрд рублей) в среднем по ставке 7,07% годовых.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 ноября на 25,93 копейки, до 60,9774 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,82 копейки, до 60,8231 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" во вторник снизился на 25,28 копейки по отношению к понедельнику и составил 61,0094 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 28,99 копейки и составил 60,9477 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 013,281 млн, из которых $688,673 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 324,608 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 7,47 копейки, до 60,8454 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 8,89 копейки, до 60,8175 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR722,013 млн, из которых EUR247,813 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR474,2 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,94% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок выросла на 4 б.п. - до 8,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 2 б.п. - до 8,21% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 1 б.п. - до 8,37% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 3 б.п. - до 8,46% годовых.