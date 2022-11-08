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08 ноября 2022 года 19:28

Рынок акций РФ во вторник консолидировался выше 2200п по индексу Мосбиржи, упали бумаги "Детского мира"

Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ во вторник завершил торги консолидацией при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании промежуточных выборов в Конгресс США; индекс Мосбиржи удержался выше рубежа 2200 пунктов. Лидировали в откате обновившие минимумы с февраля на резко возросших оборотах бумаги "Детского мира" (-16,2%) из-за планов компании рассмотреть вопрос о трансформации в частный бизнес, обновили свои максимумы бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6,1%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2207,2 пункта (-0,1%, утром индекс опускался ниже 2190 пунктов), индекс РТС - 1143,05 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,6%.

Доллар просел до 60,84 рубля (-0,16 рубля).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,6% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Акции "Детского мира" упали до 51,22 рубля (-16,2%), обновив минимум с 24 февраля. Утром бумаги падали более чем на 20%, из-за чего "Мосбиржа" проводила дискретный аукцион по бумагам. Объем торгов существенно вырос и превысил 7,41 млрд рублей.

Совет директоров "Детского мира" планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию, частичный переход акционеров из публичной компании в непубличное ООО "Детский мир" (MOEX: DSKY) и предложение о продаже акций ПАО для акционеров, не перешедших в ООО, говорится в сообщении компании.

Предполагается, что после завершения реорганизации и частичного перехода акционеров в ООО "Детский мир" в 2023 году "дочка" ритейлера предложит акционерам продать акции по рыночной цене. Она будет определена советом директоров на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на "Московской бирже" за шесть месяцев, предшествующих дате направления оферты.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,2%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, международные фондовые индексы сбавили темпы подъема после значительного ралли накануне. Однако вероятность локального подъема рисковых активов в ближайшие дни все еще сохраняется, на что указывает умеренный оптимизм в США в ожидании переизбрания Конгресса и обнадеживающей статистики по инфляции.

На нефтяном рынке цены Brent корректируются после локального скачка выше $99,5 за баррель, игроки ожидают ночных сводок по запасам сырья в Штатах. Не исключена активизация "нефтебыков" и новый скачок цен с целью $100 за баррель, полагает эксперт.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, рынок акций РФ во вторник взял паузу в росте, индекс МосБиржи проторговывал узкий коридор 2190-2220 пунктов, причем сумел отыграть почти все утренние потери. Ключевую поддержку российскому рынку оказывают высокие цены на сырье.

Лучше остальных выглядел малоликвидный транспортный сектор, в котором уверенно росли бумаги ДВМП, обновившие исторический максимум. Компания относительно недавно продемонстрировала сильные финансовые результаты по РСБУ. Ощутимый рост также показали акции НМТП. Из наиболее ликвидных бумаг отличились заметным ростом акции ВТБ в преддверии скорой отчетности компании.

В аутсайдерах торгов выступил потребительский сектор на фоне пикирования акций "Детского мира" после новостей о планах делистинга компании. Компания на рынке является одним из лидеров по уровню free-float (60%), который эквивалентен 32 млрд руб. При этом на рынке обращается 739 млн акций, цена размещения при IPO варьировалась в диапазоне 85-105 руб. На текущий момент сумма чистых активов компании (по условиям выкуп составит не более 10% ЧА) равна 1,6 млрд руб., что составляет только 5% от free-float.

В центре внимания глобальных инвесторов будут выборы в Конгресс США. По их итогам (опираясь на предварительные оценки) индекс МосБиржи вполне может развить свой рост и преодолеть уровень сопротивления 2220 пунктов, полагает Жильников.

Руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик также отмечает, что к концу торговой сессии индекс МосБиржи вернулся выше отметки 2200 пунктов, а в среду не исключены попытки продолжить рост в направлении диапазона 2230-2250 пунктов.

Внимание инвесторов сконцентрировано на промежуточных выборах в Конгресс США. Победа республиканцев может восприняться положительно российскими инвесторами. Также в среду будут опубликованы данные по потребительской инфляции в России.

Внешний фон также складывается в пользу продолжения роста цен на нефть. Риски срыва поставок нефти из России вследствие ввода Западом потолка цен играют в "плюс" котировкам, полагает Линчик.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, в результате локальной коррекции во вторник индекс МосБиржи мог протестировать 100-дневную скользящую среднюю на предмет поддержки - индекс опускался чуть ниже 2190 пунктов, но не дошел до 100-дневной, которая располагается на уровне около 2182,9 пункта. То есть поддержка себя проявила, и это может быть основанием для возобновления роста при относительно благоприятных внешних условиях.

В американских финансовых СМИ прошла информация по поводу негласного обращения властей США к своим банкам, чтобы те не разрывали окончательно связи с некоторыми ключевыми российскими компаниями. В числе таковых отмечены "Газпром" (MOEX: GAZP) и "Уралкалий" (MOEX: URKA). Официально информация никак не комментируется, но является вполне допустимой, считает аналитик.

Акции "Детского мира" продолжили снижение. Планы компании по делистингу с "Московской биржи" и преобразованию в частный бизнес явно не понравились инвесторам, так как параметры возможной оферты для несогласных могут быть невыгодными.

Меры карантинного характера начали применять в Пекине и ряде других промышленных центров. Соответственно, растут ожидания, что ноябрьский нефтяной импорт КНР вновь окажется слабым. Впрочем, даже этого может не хватить, чтобы преодолеть сложившийся дефицит поставок. США, скорее всего, прекратят продажи своих резервов после промежуточных выборов. Европа с 5 декабря отказывается от российской нефти, но далеко не весь ее объем может быть быстро перенаправлен на другие рынки. Кроме того, у многих потребителей возникнет соблазн воспользоваться ценовым лимитом, что будет означать прекращение поставок из РФ. Ближайшим событием для рынка нефти станет публикация отчета API, а в среду выйдет отчет Минэнерго США по запасам, напомнил Кочетков.

Многие американские аналитики указывают, что промежуточные выборы в Конгресс являются одним из исторических четких сигналов на рост акций. Впрочем, текущие условия немного отличаются тем, что ФРС находится в цикле повышения ставки, а экономика начинает явно тормозить. С другой стороны, республиканцы чаще нацелены на реальный сектор, а не на мечты о климатических планах и целях уничтожения базовых отраслей. Кроме того, рынок живет ожиданиями статистики по потребительской инфляции за октябрь, которая выйдет 10 ноября. Некоторые признаки указывают на значительное замедление цен (например, индекс цен на подержанные автомобили упал в октябре на 10,6% в годовом выражении, рынок недвижимости также демонстрирует резкое охлаждение на фоне роста ставок). Соответственно, вся текущая неделя может пройти в непрерывном росте, если совпадут различные позитивные сигналы, полагает Кочетков.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, республиканцы могут получить большинство в Палате представителей, а Сенат, как ожидается, будет находиться под примерно равным контролем обеих партий. Разделенное правительство США, вероятно, исключило бы повышение налогов и любые крупные расходы, потенциально воспринимаемые как инфляционные, что было бы позитивно воспринято рынками. Поддержку российским акциям оказывают ослабление геополитических рисков и появляющиеся сообщения о закулисных переговорах для поиска решения конфликта на Украине.

Во вторник в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), подросли Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX прибавляют 0,1-1,1%) и Штаты (индексы растут на 0,7-1,3% во главе с Dow).

Инвесторы ждут итогов промежуточных выборов в Конгресс США, а также свежих данных об инфляции в этой стране, которые могут определить дальнейшую политику Федеральной резервной системы в вопросе повышения процентных ставок, сообщает MarketWatch.

Отчет по инфляции в США выйдет в четверг, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что он укажет на замедление инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены отыграли утреннее снижение, хотя большинство трейдеров уже почти не верит в смягчение подхода китайских властей к борьбе с COVID-19.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $97,94 за баррель (+0,02% и -0,7% в понедельник), декабрьская цена WTI - $91,54 за баррель (-0,3% и -0,9% в понедельник).

Пекин подтвердил, что намерен продолжать массовые тестирования и использование локдаунов для сдерживания распространения коронавируса. Однако эксперты Goldman Sachs считают, что власти страны всё же готовятся смягчить подход к борьбе с COVID-19, что может произойти в следующем году, сообщает агентство Bloomberg.

В понедельник в Китае было зафиксировано более 7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что является максимумом за 6 месяцев.

Строгие карантинные меры в КНР, результатом которых стали локдауны в ряде крупных городов, являются одним из ключевых факторов, сказывающихся на перспективах спроса на нефть.

Среди других важных событий на рынке - начавшееся сокращение добычи странами ОПЕК+, а также скорое вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-8,9%), Softline (MOEX: SFTL) (-5,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,2%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,7%).

Выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+6,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+6,1%, до 40,72 рубля), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+5,3%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+2,9% и +13,5% "префы"), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+2,3%).

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) запускает сервис FESCO Air для доставки сборных грузов чартерными и регулярными авиарейсами на внутрироссийских и международных направлениях, сообщила группа. "Клиентам FESCO доступны отправки прямыми авиарейсами из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан, а также в обратном направлении. В международном сообщении - между Москвой и странами Юго-Восточной Азии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Израилем", - говорится в сообщении.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,77 млрд рублей (из них 8,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,85 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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