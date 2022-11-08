"Ингосстрах Инвестиции" обновил топ дивидендных акций РФ

"Ингосстрах Инвестиции" обновил топ дивидендных российских акций, добавив бумаги "МТС" и "Магнита", а также убрав "Газпром", сообщается в аналитическом материале.

Таким образом, в список вошли Сбербанк, "Полюс", "АЛРОСА", "Роснефть", "Норникель", "ЛУКОЙЛ", "МТС", "Татнефть" и "Магнит".

"Мы пересмотрели наш список актуальных инвестиционных идей в акциях, удалив из него акции "Газпрома", по которым дивидендные ожидания в значительной степени уже реализовались, и добавив акции "МТС" и "Магнита" в качестве "защитных": обе компании ориентированы на внутренний спрос и в меньшей степени чувствительны к рискам снижения глобальных сырьевых цен, чем экспортеры", - отмечают аналитики в комментарии.

Среди основных плюсов "МТС" в текущей ситуации, по их мнению, можно выделить ориентацию на внутренний рынок, стабильность сектора (является контрциклическим), стабильность генерируемых денежных потоков, а также высокую вероятность дивидендных выплат.

"Среди драйверов стоимости акций "Магнита" можно выделить возвращение к дивидендным выплатам в ближайшие годы, - пишут эксперты. - "Магнит" отказался от дивидендных выплат за 2021г, однако мы ожидаем, что с высокой долей вероятности они возобновятся в ближайшем будущем".

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