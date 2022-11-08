BCS Express присвоил рекомендацию "покупать" акциям Energy Transfer с прогнозной стоимостью $16 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Бумаги Energy Transfer имеют самую большую ожидаемую дивидендную доходность - 10%, что позитивно выделяет ее среди других компаний. C учетом наших ожиданий по стабильности EBITDA и росту свободного денежного потока мы считаем компанию недооцененной (как по мультипликаторам, так и по модели дивидендной доходности), поэтому выставляем рекомендацию "покупать" с целевой ценой $16 за акцию (потенциал роста составляет 30%) на срок 1 год", - указывают эксперты.

Предупреждают аналитики и о возможных рисках:

- Более быстрый переход на зеленую энергетику во всем мире и сопутствующее падение мировой добычи нефти и газа;

- Банкротство клиентов и соответствующее выпадение гарантированных доходов;

- Резкий рост капитальных вложений компании, что может сделать свободный денежный поток отрицательным.

Energy Transfer - трубопроводная компания, которая предоставляет услуги транспортировки и хранения природного газа, нефти, конденсата и нефтепродуктов в США. Компании принадлежит 90 тыс. миль трубопроводов, использующихся для транспортировки порядка 25% транспортируемой нефти и газа в США.

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