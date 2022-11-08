"Финам" прекращает анализ "Детского мира"

"Финам" прекращает регулярное аналитическое освещение "Детского мира", сообщается в обзоре.

"Детский мир" в понедельник заявил о том, что совет директоров планирует рассмотреть решение о поэтапной трансформации компании в частный бизнес. В связи с этим заявлением и возможностью прекращения торгов акциями по завершению процесса реорганизации мы снимаем бумаги эмитента с регулярного покрытия. Считаем, что характер торгов акций ритейлера примет спекулятивный и более волатильный характер", - отмечает эксперт инвестиционной компании Анна Буйлакова.

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