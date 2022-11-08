Возможен рост доходностей ОФЗ с фиксированным купоном в ближайшее время - Sber CIB

Возможен рост доходностей ОФЗ с фиксированным купоном в ближайшее время, полагают аналитики Sber CIB.

"Банк России в понедельник провел аукцион месячного РЕПО, на котором предложил банкам 1,5 трлн руб. Кредитные организации привлекли почти весь объем ликвидности. Итоговый спрос достиг 1,4 трлн руб., а объем размещенной ликвидности оказался рекордным за все время проведения подобных аукционов. Средневзвешенная ставка и ставка отсечения были равны 7,6%. Как мы считаем, эти результаты поддержат спрос со стороны банков на аукционах Минфина по размещению ОФЗ. Аналогичная ситуация сложилась в конце 2020 года, когда в период пандемии правительство активно занимало на рынке для финансирования дополнительных расходов, - отмечают эксперты инвестбанка в комментарии. - В октябре и начале ноября Минфин уже разместил на аукционах ОФЗ почти 400 млрд руб., перевыполнив квартальный план заимствований, который составлял 150 млрд руб. Тем не менее ведомство, скорее всего, продолжит активно выходить на первичный рынок, чтобы минимизировать использование средств ФНБ в ближайшие месяцы. Увеличение доступной для банков среднесрочной ликвидности в первую очередь поддержит котировки выпусков с плавающим купоном: этот инструмент будет наиболее интересен в условиях текущей неопределенности. При этом банки будут проявлять большую осторожность в отношении бумаг с фиксированным купоном. Это значит, что доходности последних, скорее всего, будут расти".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.