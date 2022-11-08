BCS Express рекомендует покупать акции Peloton с прогнозной ценой $11

BCS Express рекомендует покупать акции Peloton Interactive с прогнозной стоимостью $11 за штуку, что потенциал роста 17% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Компания Peloton предоставила слабые результаты продаж, однако темпы убыточности компании сокращаются быстрее ожиданий, что внушает оптимизм. Однако для разворота негативного тренда в акциях необходим выход на положительную маржинальность. Мы полагаем, что стратегия текущего менеджмента должна помочь достичь этого, но главной преградой могут выступить замедление экономики и сокращение реальной покупательной способности населения. Как следствие, сохраняем долгосрочный позитивный взгляд в отношении акций компании (рекомендация - "покупать", целевая цена - $11, потенциал роста - 17%), но не ожидаем существенного роста цены акций в ближайший квартал", - указывают эксперты.

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