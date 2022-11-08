Цена акций НМТП в целом обладает потенциалом роста до 5600 руб. - "Велес Капитал"

Котировки акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) в целом обладают потенциалом роста до уровня 5600 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Цена акций "НМТП" во вторник подскочила без очевидных фундаментальных причин и достигла максимума с 20 сентября в 5040 рублей на повышенных объемах. У указанной отметки расположено сопротивление, закрепление выше которого позволит рассчитывать на развитие отскока в район 5300 рублей. Технические сигналы в целом говорят в пользу покупателей: бумаги расположены выше района поддержек 4600-4800 рублей (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков), что указывает на неплохую базу для развития роста, целью которого может стать 5600 рублей (верхняя полоса Боллинджера недельного графика). Краткосрочно "быкам" имеет смысл дождаться закрепления котировок выше сопротивления 5040 рублей из-за рисков коррекции", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.